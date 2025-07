Carrarese a caccia di altri giovani talenti Fari sulla punta Vacca e il laterale Cham

La Carrarese punta ancora sui giovani talenti, con un occhio di riguardo per la punta Vacca e il laterale Cham. La strategia di valorizzare i ragazzi cresciuti in casa si conferma un elemento chiave del progetto azzurro, anche di fronte alle nuove sfide normative e alle difficoltà crescenti. Nonostante le novità che hanno rivoluzionato i criteri di premialità , la squadra non rinuncia a sognare: il futuro passa dai giovani, e questa stagione potrebbe essere quella decisiva.

Salvarsi passando dai giovani. E' questo l'ambizioso progetto appena riuscito alla Carrarese e che la "squadra mercato" azzurra vorrebbe ripetere anche quest'anno nonostante le difficoltà con le quali fare i conti siano diventate ancora più grandi. Una è dovuta alla modifica della norma che quest'anno farà saltare direttamente dal 2002 al 2004 l'età dei giovani che daranno diritto alla premialità della lega di serie B. I 2003, che potevano essere considerati più pronti, sono stati, infatti, esclusi dal minutaggio remunerato. L'altro contrattempo è la maggiore concorrenza sul mercato degli under dovuta al fatto che, a parte le big che puntano ad un campionato di vertice, ci sono sempre più società che stanno intraprendendo la politica di valorizzazione dei giovani attratte dal sollievo che può arrecare al bilancio.

