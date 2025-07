Islam festa dell’Ashura a Milano donne separate dagli uomini

''donne coperte dal velo vengono rinchiuse in un recinto, e questo nel totale silenzio della sinistra e delle femministe''.

In questa notizia si parla di: donne - islam - festa - ashura

