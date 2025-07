Rotary Next | nuova presidenza nuovi soci e un gemellaggio internazionale nel segno dell’amicizia

Il Rotary Club Torino Next si distingue ancora una volta per il suo spirito di innovazione e collaborazione, inaugurando un nuovo percorso all’insegna dell’amicizia e della solidarietà internazionale. Con una cerimonia emozionante, la serata ha celebrato il passaggio di consegne, nuovi soci e un entusiasmante gemellaggio internazionale. Un appuntamento che apre le porte a progetti ambiziosi e a un futuro ricco di opportunità per tutta la comunità.

Torino, 4 luglio 2025 – Si è svolta nella suggestiva cornice dell’Esperia Club di Torino una serata particolarmente significativa per il neocostituito Rotary Club Torino Next, nato dalla fusione di due storici club rotariani torinesi. L’occasione è stata il tradizionale passaggio di consegne, che ha segnato l’avvio ufficiale dell’anno rotariano 2025-2026, accompagnato dalla cerimonia di spillatura dei nuovi soci e da un momento di grande valore simbolico e internazionale: il gemellaggio con il Rotary Club di Tirana, alla presenza del suo presidente, Denis Xoxa. La serata si è aperta con il bilancio del presidente uscente Walter Comello, che ha illustrato i principali successi dell’anno appena concluso, ricordando progetti solidali, borse di studio e attività al servizio della comunità locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rotary Next: nuova presidenza, nuovi soci e un gemellaggio internazionale nel segno dell’amicizia

