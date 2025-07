Non solo riarmo ora si giustificano anche le mine antiuomo al bando dal ’97 | Difendere i confini della Nato con tutti i mezzi

In un’epoca di tensioni crescenti e sfide globali, la comunità internazionale si mobilita per rafforzare la difesa dei confini e promuovere il rispetto delle norme umanitarie. Dal Canada alle Nazioni Unite, leader di tutto il mondo sono chiamati a fare scelte decisive, tra impegno e controversie. È un momento che segnerà il corso della storia, dimostrando che anche nelle decisioni più difficili, la volontà di proteggere i valori fondamentali può prevalere.

La mano del ministro degli Esteri canadese, Lloyd Axworthy, impugna la penna con la quale si appresta ad apporre una firma che diventerà storica. L'importanza del momento è tutta concentrata in uno scatto che non nasconde il pathos. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, applaude con una smorfia sul volto che trasmette tensione e soddisfazione. Alla sua destra, la bocca del presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga, si è invece già aperta in un largo sorriso, proprio come quella del primo ministro canadese Jean Chretien. L'emozione fa trattenere il fiato all'attivista Jody Williams.