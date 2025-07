Napoli il grande acquisto in attacco è Ndoye | 35-40 milioni per accontentare Conte?

Napoli si prepara a rinforzare l’attacco con uno dei colpi più attesi: Ndoye, valutato tra 35 e 40 milioni di euro, rappresenta la scelta ideale per accontentare le ambizioni di Conte. Dotato di grande duttilità e intensità, l’esterno si adatta perfettamente alle esigenze tattiche della squadra, potenziando sia l’attacco che la fase difensiva. Un acquisto strategico destinato a fare la differenza nel campionato in corso…

Ndoye è un profilo molto gradito all’allenatore Antonio Conte, che ha espresso apprezzamento per la sua duttilità e intensità di gioco. L’esterno è in grado di coprire più ruoli sulle fasce, risultando efficace sia in fase offensiva che in quella difensiva. La sua capacità di adattarsi a diversi sistemi tattici lo rende un tassello particolarmente utile . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Tuttosport - Ndoye, c'è anche la Juventus, e Conte gradisce - Secondo Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Dan Ndoye, l'esterno offensivo svizzero che sta attirando l'interesse di diversi club.

E' sfida sui bonus per completare l'acquisto dell'esterno svizzero. Conte lo vuole a Napoli prima della partenza per Dimaro Vai su Facebook

Dan Ndoye: un altro soldato per Antonio Conte; CRC - Ndoye-Napoli, si discute sui diritti d'immagine. Conte lo vuole già a Dimaro; Sportitalia - Chiesa-Napoli, anche con Ndoye: per Conte è il miglior esterno italiano.

Il Napoli accelera per Ndoye: vuole darlo a Conte prima del ritiro di Dimaro. Spunta una data decisiva - Secondo quanto riportato da Sky Sport, la distanza tra le richieste del Bologna e l'offerta dei partenopei si sarebbe ulteriormente ridot ... Segnala informazione.it

Ndoye, niente Napoli: un club di Serie A lo prende per 35 milioni - Il calciomercato del Napoli sembrava dover passare per Dan Ndoye, che non si trasferirà però in azzurro, lasciando comunque il Bologna. Segnala calciomercatoweb.it