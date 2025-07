MindsEye è un flop perché è stato sabotato secondo l’autore

Dopo settimane di silenzio e un debutto deludente, l’ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies rompe il silenzio con rivelazioni sconvolgenti su MindsEye 232. Secondo lui, il fallimento sarebbe stato causato da atti di sabotaggio, sia interni che esterni. Un’accusa forte che apre nuovi scenari sul destino del progetto e sui misteri nascosti dietro le quinte di questa controversa vicenda. Le dichiarazioni di Benzies arrivano in un momento cruciale per il mondo videoludico, lasciando tutti a chiedersi: cosa c’è davvero dietro questa caduta?

Dopo settimane di silenzio e un'accoglienza disastrosa per MindsEye, l'ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies è finalmente intervenuto con un discorso rivolto direttamente ai suoi dipendenti. Secondo un nuovo report pubblicato da IGN, Benzies avrebbe attribuito i gravi problemi che affliggono lo studio Build A Rocket Boy a presunti atti di sabotaggio, sia dall'interno che dall'esterno dell'azienda Le dichiarazioni di Benzies arrivano in un momento di massima tensione interna: circa 300 dipendenti avrebbero ricevuto via email una comunicazione che li avvisa del rischio concreto di licenziamento.

Leslie Benzies, CEO di Build a Rocket Boy, crede che #MindsEye sia stato "sabotato", e promette un secondo lancio del gioco dopo averne risolto i problemi.

