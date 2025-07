Ucraina raid russi sul Paese | 4 morti e 32 feriti

L'Ucraina ancora una volta sotto attacco: i recenti raid russi hanno provocato quattro morti e 32 feriti, segnando una drammatica escalation nel conflitto. Le autoritĂ locali confermano la brutalitĂ di questa offensiva, che colpisce diverse regioni, tra cui Sumy, al confine orientale. Questa escalation solleva preoccupazioni crescenti sulla stabilitĂ della zona e sull'impatto sulla popolazione civile. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale per trovare una soluzione pacifica.

(Adnkronos) – Una serie di raid russi che hanno colpito oggi diverse regioni dell'Ucraina hanno causato la morte di quattro persone e il ferimento di 32. Lo riferiscono le autoritĂ locali. Solo nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale al confine con la Russia, due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. Un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

