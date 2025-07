raduno e poi i primi test al via la nuova stagione

Il Pisa Sporting Club si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con il raduno e i primi test che segnano l’inizio ufficiale della stagione 2025-26. Dopo mesi di attese, sogni e speranze, tutto è pronto: il ritorno in Serie A sta per diventare realtà. Le sfide cominciano ora, e il calcio d’inizio promette emozioni che resteranno impresse nei cuori dei tifosi. Il momento è arrivato: il sogno si avvera, e la storia continua...

di Lorenzo Vero Il tempo del sogno, poi diventato della speranza, quindi dell’attesa, adesso è il presente. Partono le danze. Il Pisa Sporting Club dà il via alla stagione 2025-26, quella dell’attesissimo ritorno in Serie A. Dopo quasi due mesi di stop, di vacanze, dalla partita con la Cremonese del 13 maggio (alla quale seguì qualche giorno di allenamenti), adesso riprendono le attività del Pisa. O meglio, una nuova storia, il punto più alto da trentaquattro anni a questa parte. La squadra, rientrata già interamente nel fine settimana in città, da oggi si radunerà, avendo così l’occasione di incontrarsi con mister Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net