Fere l’occasione di Vitali Verso il posto da titolare

Si avvicina per Tommaso Vitali un'occasione da sogno: quella di conquistare il ruolo di titolare tra le fila delle Fere. Il portiere nato a Terni, già protagonista con la maglia biancoblù, potrebbe finalmente mettere in mostra tutto il suo talento e affidabilità . La stagione che sta per iniziare si preannuncia come il momento perfetto per Vitali di affermarsi e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Sembra avvicinarsi la grande chance per Tommaso Vitali. Il portiere classe 99, nato a Terni, ha già dimostrato le proprie qualità e la propria affidabilità . La stagione che sta per iniziare potrebbe essere la prima da titolare con la maglia delle Fere. Il pari ruolo Gianmarco Vannucchi è infatti destinato a partire, sia per la necessità di ridurre il monte-ingaggi, ma anche per le richieste di spicco (il Vicenza di Fabio Gallo in particolare, ma anche il Brescia) dovute alla grande stagione disputata che ha fatto seguito a quella altrettanto importante nel Taranto. Vitali, cresciuto nelle giovanili rossoverdi, ha iniziato mettersi in luce da professionista in Serie C nella stagione 20192020 alla Viterbese (17 presenze) a cui era stato ceduto in prestito.

