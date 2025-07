Giovani talenti in sella Sorridono Brocchi e Roggi

I giovani talenti in sella sorridono a Brocchi e Roggi, portando entusiasmo e speranza nel ciclismo giovanile. Le località di Poggio a Caiano e Carmignano hanno brillantemente ospitato la "Giornata Azzurra", un evento che ha riunito le nuove generazioni di ciclisti, culminando in emozionanti gare e momenti di riflessione sulla sicurezza. Un appuntamento che dimostra come il futuro del ciclismo sia già presente, pronto a conquistare il cuore degli appassionati.

Le località di Poggio a Caiano e Carmignano hanno ospitato la "Giornata Azzurra" del ciclismo giovanile grazie alla collaborazione delle due amministrazioni comunali con l’organizzazione del C.F.F. Seanese. È stata la chiusura dopo la manifestazione giovanissimi del giovedì e la "Pedalata in Sicurezza ricordando Giovanni Iannelli" del sabato. Entrambe le gare, quella esordienti del mattino con partenza unica e quella degli allievi del pomeriggio, erano valide per l’assegnazione dei titoli provinciali pratesi 2025. Circa 180 i partecipanti alle due gare a soddisfare i promotori delle manifestazioni nel ricordo di uno sportivo appassionato ed esuberante come Maurizio Poltri (presente sua figlia Francesca) e di un dirigente storico del ciclismo come Giulio Burci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovani talenti in sella. Sorridono Brocchi e Roggi

