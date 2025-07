Rush Hour | spunta un avviso che giudica il film in parte offensivo e invita a guardarlo come se fossimo negli anni ' 90

Sei pronto a immergerti nel mondo di Rush Hour come se fossi negli anni '90? Recentemente, alcune piattaforme streaming hanno inserito un avviso inaspettato, segnalando che il film contiene battute offensive e suggerendo di guardarlo con lo spirito di quegli anni. Gli appassionati di Jackie Chan sono rimasti perplessi, ma questa potrebbe essere l’occasione perfetta per riscoprire un’epoca in cui il cinema aveva un sapore diverso e più audace.

Chi desiderasse rivedere Rush Hour su una piattaforma streaming sarà sorpreso di trovare un avviso in cui si dice che il film ha delle battute offensive ed è meglio guardarlo come uno spettatore degli anni '90. I fan di Jackie Chan sono rimasti perplessi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Rush Hour: spunta un avviso che giudica il film in parte offensivo e invita a guardarlo come se fossimo negli anni '90

In questa notizia si parla di: rush - hour - avviso - film

Rush Hour 4: Jackie Chan svela aggiornamenti entusiasti - Jackie Chan ha rivelato entusiasmanti aggiornamenti su "Rush Hour 4", alimentando le speranze dei fan per un ritorno di Chris Tucker e delle celebri avventure cinematografiche del duo.

Arriva la notizia che riporta della dipartita di #HarrisYulin, attore che ognuno di noi ricorderà senz'altro per aver recitato in film come "Ghostbusters 2" e "Scarface". Yulin è venuto a mancare il 10 Giugno. Aveva 87 anni. #Ciakthemovie Vai su Facebook

Rush Hour: spunta un avviso che giudica il film in parte offensivo e invita a guardarlo come se fossimo negli anni '90; Buon compleanno Jackie Chan! In attesa di Karate Kid: Legends, ecco i suoi migliori film in streaming; Rush Hour - Due mine vaganti.

Rush Hour: spunta un avviso che giudica il film in parte offensivo e invita a guardarlo come se fossimo negli anni '90 - Chi desiderasse rivedere Rush Hour su una piattaforma streaming sarà sorpreso di trovare un avviso in cui si dice che il film ha delle battute offensive ed è meglio guardarlo come uno spettatore degli ... comingsoon.it scrive

Rush Hour 4 - Film - Everyeye Cinema - notizia 10:28, 22 Marzo 2023 Rush Hour 4, Chris Tucker conferma il ritorno nel franchise con Jackie Chan! Secondo cinema.everyeye.it