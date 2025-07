I danni del temporale a Milano e in Lombardia

Domenica pomeriggio, Milano e tutta la Lombardia hanno vissuto un evento meteorologico intenso, con una tempesta che ha causato danni significativi. Vento, grandine e pioggia torrenziale hanno provocato allagamenti e sradicato alberi, lasciando il territorio in stato di emergenza. La tragedia di Robecchetto con Induno, dove una donna ha perso la vita, sottolinea la gravit√† di questi eventi estremi. √ą fondamentale adottare misure di sicurezza e prevenzione per affrontare simili calamit√† in futuro.

Domenica pomeriggio una grossa perturbazione ha raggiunto Milano e tutta la Lombardia. Si √® scatenata una tempesta di vento, pioggia e grandine, ci sono stati temporali e raffiche che hanno provocato allagamenti e sradicato alberi. Sono caduti tra i trentacinque e i quarantacinque millimetri di pioggia. A Robecchetto con Induno, in localit√† Malvaglio, una donna di sessantatr√© anni √® morta a causa della caduta di un albero, le due persone che erano con lei sono state portate in ospedale in codice giallo con ferite lievi. Su tutta la regione la Protezione civile ha emanato un‚Äôallerta arancione per il rischio idrogeologico dovuto alle piogge intense e alla possibilit√† di verificarsi di frane e crolli, segnalando il rischio di eventi estremi ‚Äď le cosiddette supercelle. 🔗 Leggi su Linkiesta.it ¬© Linkiesta.it - I danni del temporale a Milano e in Lombardia

