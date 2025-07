Jacomo Vasamì supera il primo turno ed è l’unico azzurro ancora in corsa nel torneo juniores di Wimbledon

Jacopo Vasamì mette subito in chiaro le sue intenzioni al Wimbledon juniores 2025, superando il primo turno e consolidando il suo ruolo di favorito. Con una vittoria solida in due set, il talento romano si affaccia ai sedicesimi di finale, pronto a scrivere una nuova pagina di successo sull’erba londinese. L’unico azzurro ancora in corsa si prepara a affrontare le sfide più alte del prestigioso torneo, confermando il suo status di stella nascente del tennis giovanile.

Comincia con una bella vittoria in due set il percorso di Jacopo Vasamì nel torneo juniores di Wimbledon 2025, in corso di svolgimento sull'erba londinese dell'All England Club. Il romano, numero 2 del ranking mondiale giovanile e accreditato della seconda testa di serie, ha battuto per 7-6 6-3 il tedesco Jamie Mackenzie (n.19) approdando così ai sedicesimi di finale. Vasamì ha dovuto fare i conti anche con due interruzioni del match per pioggia, mentre la durata effettiva dell'incontro non è andata oltre gli 80 minuti di gioco. Il 17enne laziale, che ha dominato il tie-break del primo set per 7-1, ha strappato due volte la battuta all'avversario nel secondo non concedendo una singola palla break in tutta la partita grazie ad un ottimo rendimento al servizio (14 ace e 82% di punti vinti con la prima).

