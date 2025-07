Frattesi-Chivu | è scattato un certo feeling Partirà un altro – CdS

Tra Frattesi e Chivu si è instaurato un feeling speciale, tanto da convincere l’Inter a blindare il centrocampista romano. La sintonia tra i due ha già acceso speranze di un futuro brillante in nerazzurro, anche se il lavoro del tecnico rumeno è ancora agli inizi. La conferma di questa intesa potrebbe segnare una svolta importante per il club e per la carriera del giovane talento.

Tra Frattesi e Chivu è scattato un certo feeling, secondo i colleghi del Corriere dello Sport, e quindi il centrocampista romano non lascerà l’Inter. Discorso diverso invece per un altro. FEELING SBOCCIATO – Davide Frattesi resta all’Inter. Il centrocampista di Fidene piace tanto a Cristian Chivu, con cui è scattato già un certo feeling, nonostante il tecnico rumeno lavori all’Inter da ancora nemmeno un mese. Il Mondiale per Club e i brevi soggiorni americani, da questo punto di vista, sono stati determinanti. E se con Simone Inzaghi il futuro di Frattesi era praticamente già segnato, con Chivu la situazione si è completamente ribaltata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi-Chivu: è scattato un certo feeling. Partirà un altro – CdS

