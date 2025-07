Casa Bianca Trump | Il partito di Musk? E’ ridicolo serve solo a farlo divertire

creare confusione e dividere ulteriormente gli elettori, indebolendo le possibilità di un vero cambiamento. Trump sottolinea come la politica americana abbia bisogno di stabilità, non di nuove faction che, più che risolvere i problemi, sembrano soltanto divertimento per alcuni. La sua opinione riflette tante voci che vedono in questa mossa di Musk un tentativo poco serio di attirare attenzione, piuttosto che una reale volontà di riforma.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima di salire sull’Air Force One, si è concentrato sul recente annuncio di Elon Musk a proposito del nuovo partito creato dal proprietario di X. “Penso che sia ridicolo fondare un terzo partito. Abbiamo ottenuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la strada, ma è sempre stato un sistema bipartitico. E penso che fondare un terzo partito non farebbe altro che aumentare la confusione. Sembra davvero che sia stato concepito per due partiti. I terzi partiti non hanno mai funzionato. Quindi lui può divertirsi, ma io penso che sia ridicolo”, ha dichiarato il tycoon che ha annunciato nel frattemp o l’invio delle prime lettere sui dazi a 12 paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Casa Bianca, Trump: “Il partito di Musk? E’ ridicolo, serve solo a farlo divertire”

In questa notizia si parla di: partito - trump - musk - ridicolo

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Trump gela Musk: “Ridicolo pensare al terzo partito” Vai su X

"Lanciare un terzo partito è ridicolo", afferma Trump commentando l'iniziativa di Musk. #ANSA Vai su Facebook

Elon Musk annuncia la nascita del partito America. Trump: Ridicolo, ha perso il controllo; Usa, Trump: ridicolo il nuovo partito di Musk; Trump gela Musk: “Ridicolo pensare al terzo partito”.

Trump contro Musk: "Mi rattrista, ha perso il controllo: un terzo partito è ridicolo" - Il presidente contro l'ex Doge: "Si è trasformato in un disastro nelle ultime cinque settimane". Secondo huffingtonpost.it

Usa, Trump: ridicolo il nuovo partito di Musk - Il presidente Usa, Donald Trump, ha definito "ridicola" la decisione del suo ex alleato, il miliardario Elon Musk, di creare un proprio partito politico, l'America Party. Lo riporta italiaoggi.it