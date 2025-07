Quando il gioco si fa duro ecco De Laurentiis Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez

Quando il gioco si fa duro, Aurelio De Laurentiis non perde tempo e si mette in prima persona: un incontro diretto con l'agente Ramadani per tentare di sbloccare la trattativa con Nunez. Il retroscena del Corriere dello Sport svela i dettagli di questa strategia, mentre il club lavora per trovare un accordo che possa accontentare tutte le parti e portare il rinforzo atteso in attacco. La sfida è aperta, e il futuro del Napoli potrebbe cambiare in queste ore cruciali.

Il Corriere dello Sport offre un’importante retroscena sulla trattativa tra il Napoli e Nunez non ancora decollata a causa delle richieste del Liverpool (più di 50 milioni per il cartellino, mentre 5,5 milioni annui l’ingaggio dell’attaccante ndr): De Laurentiis si sarebbe mosso in prima persona per cercare un compromesso con l’intermediario Fali Ramadani, già volto noto al Napoli perché era l’agente del momento qualche anno fa tra Koulibaly, Chiesa e molti altri. Per Nunez si è mosso De Laurentiis in prima persona, ha incontrato Ramadani (Corsport). Scrive così il quotidiano nella sua edizione odierna: “ Sessanta sono i milioni richiesti dal Liverpool per cedere Darwin Nunez, 26 anni come Osi ma tanti gol in meno nelle ultime tre stagioni nel Merseyside. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quando il gioco si fa duro, ecco De Laurentiis. Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez

In questa notizia si parla di: ramadani - laurentiis - nunez - gioco

Darwin Nunez, scende in campo De Laurentiis: incontra Ramadani per abbassare le cifre (Corsport) - In un mercato ancora in fermento, il Napoli si prepara a giocare una mossa decisiva: il club di De Laurentiis, impegnato a limare le cifre richieste per Darwin Nunez, ha incontrato Ramadani, l’attuale agente dell’attaccante.

Fali #Ramadani, il nuovo agente di #DarwinNunez (prima aveva #Mendes), sta trattando con #Liverpool e #Napoli per la cessione del suo assistito. Il centravanti uruguaiano, prima di accettare il trasferimento, ha chiesto lumi a #Chiesa per informazioni sulla s Vai su Facebook

Nunez Vai su X

Quando il gioco si fa duro, ecco De Laurentiis. Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez; Il Napoli fa sul serio per Nunez, ma ha anche fissato i suoi paletti: le ultime – CdS; Scatto Nunez, ADL incontra Ramadani! Pressing col Liverpool per la punta.

Quando il gioco si fa duro, ecco De Laurentiis. Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez - Dal Corriere dello Sport la notizia secondo cui De Laurentiis si sarebbe mosso in prima persona per l'acquisto di Darwin Nunez. Lo riporta ilnapolista.it

NUNEZ, ADDIO NAPOLI: salta l’accordo sul gong I Ramadani senza parole, brusca frenata De Laurentiis - De Laurentiis però ha preso atto, sia pubblicamente che in privato, degli errori fatti ed è riuscito infine a convincere Conte a restare, per difendere il titolo appena conquistato e puntare anche a ... Lo riporta jmania.it