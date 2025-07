Trovato morto nell’androne del palazzo | il corpo è stato spostato dopo il decesso

Una tragica scoperta scuote Manciano: il corpo di Juri Frullatori, 35 anni, è stato ritrovato senza vita nell’androne di un palazzo. La scena lascia molti interrogativi, poiché il suo corpo presentava segni di spostamento dopo il decesso e una condizione che solleva sospetti. La comunità è in attesa di risposte chiare mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa e misteriosa, mantenendo alta l’attenzione su un caso ancora avvolto nel mistero.

MANCIANO – C’è ancora grande incertezza attorno alla morte di Juri Frullatori, 35 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita nella mattina di ieri (7 luglio) nell’androne di un palazzo a Manciano, piccolo comune in provincia di Grosseto. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha notato il cadavere riverso a terra, seminudo, bagnato e privo di conoscenza. L’uomo indossava soltanto un paio di pantaloncini corti e sul suo corpo, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, non sono state riscontrate evidenti tracce di violenza. Sin dalle prime ore, gli investigatori dell’Arma – coordinati dalla procura – hanno escluso una morte violenta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

