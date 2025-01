Oasport.it - Bob a 2, tripletta tedesca a St. Moritz. Kim Kalicki precede Laura Nolte e Lisa Buckwitz

Kimsi è aggiudicata la gara di Sankt(Svizzera) valevole come quarta tappa della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025. Sul budello elvetico abbiamo assistito ad una prova letteralmente stellare. Le atlete hanno spinto al massimo, specialmente nella seconda manche, andando a ritoccare in diverse occasioni il record del tracciato svizzero.La gara si è conclusa con una(4 su 4 per la squadra teutonica). Il successo, il primo della sua stagione, è andato a Kim(1:08.98 e 1:07.87) con il tempo complessivo di 2:16.85 con appena 5 centesimi di margine su(1:09.18 e 1:07.72 nuovo record della pista) mentre completa il podio(1:09.19 e 1:08.08) a 42.Quarta posizione per la statunitense Elana Meyers Taylor (1:09.48 e 1:08.