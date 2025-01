Dilei.it - Amici, pagelle della quattordicesima puntata: cosa è successo domenica 12 gennaio

Leggi su Dilei.it

La primadel 2025 didi Maria De Filippi, andata in onda12su Canale 5, ha regalato momenti di spettacolo, polemiche e performance memorabili. Gli allieviscuola più famosa d’Italia sono tornati a mettersi in gioco dopo la pausa natalizia, tra sfide appassionanti, compiti complessi e immancabili scontri tra giudici e insegnanti. Scopriamo insieme come è andata, con ledei momenti più significativi.Lite Celentano-Garrison. Voto: 7Lasi apre con una scintilla: il confronto tra Alessandra Celentano e Garrison Rochelle. Il motivo del contendere? L’esibizioneballerina Alessia, giudicata da Garrison come “intimidita” dal partner Sebastian.La Celentano, mai incline a lasciar correre, risponde con prontezza: “Ma chi sta qui a giudicare, io o lei?”.