Ilfattoquotidiano.it - S’innamora del prete del paese e lascia il marito “mettendolo alla porta per portare avanti la relazione”. Il parroco si autosospende

C’è già chi l’ha ribattezzato “Uccelli di rovo” in salsa ischitana. Continua a fare parecchio rumore la notizia della passione scoppiata tra il58enne di Schiavone e Pestaccio-Vetoliere, due contrade di Ischia, e una donna di 41 anni, sposata e con due figli. Quella che sembrava solo una voce di, giorno dopo giorno è montata con l’immancabile “effetto valanga” e ha travolto l’intera comunità. E non solo. A cominciare dfamiglia della donna che, stando a quanto ril’Ansa, avrebbe “to ilperreunacon ildel suo quartiere”. Ma siamo in pieno chiacchiericcio, va detto. Certa invece la decisione del, il quale, dopo che la clandestinità del loro rapporto era venuta meno, ha deciso dirsi comunicando la sua decisione al vescovo dell’isola, monsignor Carlo Villano, pastore anche della Chiesa di Pozzuoli.