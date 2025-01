Ilfattoquotidiano.it - Long Night, il documentario che racconta l’Afghanistan devastato dalle guerre attraverso le voci di Emergency: il trailer

La storia recente delè segnata da decenni di conflitti. Oggi il Paese rimanedall’eredità della guerra, con uno dei più alti tassi al mondo di contaminazione da mine antiuomo, povertà e mortalità materna. Nel 2024, Lynzy Billing, giornalista investigativa e fotografa con lunga esperienza in Afghanistan, è tornata nel Paese per esplorare il conflittoi racconti intimi degli operatori sanitari afgani die dei loro pazienti. Il titolo del film,, rimanda alle innumerevoli e lunghe notti segnate, nel corso degli anni, da mass casualties, l’afflusso massiccio di pazienti che arrivano in pronto soccorso in un breve lasso di tempo in seguito a esplosioni e attentati, un tema ricorrente in tutte le interviste.questi racconti il personale che lavora perriflette su 25 anni di assistenza sanitaria gratuita in Afghanistan.