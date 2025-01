Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2025 in DIRETTA: buona manche per Gross, tra poco Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.15LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0013.50 Fuori Pertl. Ma ricordiamo che l’Austria ha Feller in testa dopo la prima. Adesso allacciate le cinture: c’è il bulgaro Albert Popov (-0.13), l’eroe di Campiglio.13.49 Non convincente e troppo in trattenuta ladi Schwarz, appena 12° a 1.46. Ben altra prestazione è attesa dall’austriaco Adrian Pertl (-0.05).13.47 Nef è secondo a soli 3 centesimi da Zubcic. Gara vibrante. E il meglio deve ancora venire. E’ il momento dell’austriaco Marco Schwarz (-0.02).13.46 Zubcic si supera e si porta in testa con 0.15 su Rochat. Fin qui non c’è stata lada grande rimonta. Ora lo svizzero Tanguy Nef (-0.