L’Atalanta frena a Udine Gasperini | Abbiamo trovato una squadra che andava più forte di noi

Soddisfazione: poca.torna dacon un solo punto dopo uno 0-0 dai due volti, un primo tempo di sofferenza totale e un secondo di ripresa, ma senza arrivare davvero vicina al gol, se non nel finale con il grande ex Lazar Samardzic: “fatto meglio nel secondo tempo, dobbiamo analizzare cosa è mancato nel primo e poi pensare alla prossima partita” ha detto a Dazn.Sunto perfetto del pensiero nerazzurro, espresso in maniera più ampia da Gian Pieroin conferenza stampa: “unachepiùdi noi, con più fisicità, più intensità”, ha afferma il tecnico.“sofferto nel primo tempo, subendo per 45 minuti, e siamo stati fortunati in più di una situazione in cui l’se non ha segnato. Ci hanno raddoppiato e triplicato con grandissima velocità e noi facevamo fatica.