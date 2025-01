Lettera43.it - I nuovi ricchi del Vietnam e i problemi delle aziende Ue in Cina: le notizie dall’Asia

L’armento della classe media, ora più disposta a spendere, sta trainando l’economia del. I numeri parlano chiaro: se nel 1990 il Pil pro capite del Paese era 122 dollari – per fare un confronto: un tredicesimo di quello della Thailandia, un settimo di quelloFilippine e un sesto di quello dell’Indonesia – nel 2024 è salito a 5 mila. Ad Hanoi e dintorni, dunque, si stanno moltiplicando i consumatori desiderosi di concedersi beni costosi. A partire dalle case. Non a caso, nell’anno appena trascorso le vendite di immobili hanno raggiunto i 2 miliardi di dollari, in aumento del 27,3 per cento rispetto al 2023. In crescita pure l’acquisto di automobili: nel 2024 si sono contate 63 auto ogni mille persone, il triplo rispetto a 13 anni fa, mentre nel trimestre luglio-settembre sono state vendute quasi 92 mila vetture (+25 per cento su base annua).