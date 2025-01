Top-games.it - I 5 videogiochi Ps1 più cari di sempre

La prima PlayStation, nota anche come PS1 o PSX, è stata una delle console più influenti e popolari della storia dei. Lanciata nel 1994 in Giappone e nel 1995 nel resto del mondo, ha venduto oltre 100 milioni di unità e ha ospitato centinaia di titoli di vari generi e qualità. Tra questi, alcuni sono diventati dei veri e propri classici, apprezzati da milioni di giocatori e facilmente reperibili anche oggi. Altri, invece, sono diventati delle rarità, ricercate dai collezionisti e dagli appassionati più nostalgici, che sono disposti a pagare cifre esorbitanti per averli. Vediamo quindi quali sono i 5Ps1 piùdi.LSD Dream Emulator, tra iPs1 piùSi tratta di un’esperienza onirica e sperimentale, basata sui sogni dello sviluppatore Osamu Sato.