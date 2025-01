Oasport.it - F1, Jack Doohan già in bilico? L’arrivo di Franco Colapinto in Alpine è un monito per l’australiano

Il futuro diin Formula Uno è già in pericolo? Il pilota australiano, che già non aveva impressionato nei test privati del teamnelle scorse settimane, non può certo aver vissuto in maniera serena l’approdo dicome terzo pilota nella scuderia francese.Nelle ultime ore, infatti, il teamha inserito nel proprio roster (che ovviamente comprende anche la prima guida Pierre Gasly) l’argentino. Il ventunenne argentino, che ha già corso nel finale di stagione 2024, è pronto a insidiare il figlio della leggenda della MotoGP, Mick.Una mossa che si può spiegare solamente per un motivo: la poca fiducia sul pilota australiano classe 2003. Secondo diversi rumors, infatti,avrebbe faticato un po’ troppo nel corso dei test privati effettuati qualche settimana fa al fianco di Pierre Gasly.