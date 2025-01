Lanazione.it - Sansepolcro nel mirino dei ladri . Lampioni e videosorveglianza contro i raid nella zona nord

Agire con tempestività per arginare un fenomeno che rischia di tornare a turbare la tranquillità dei residenti. I tentati furti del pomeriggio dell’Epifaniadella Cisa, che già prima delle festività era stata neldei malviventi, non hanno fatto indugiare l’amministrazione comunale di, che ha subito incontrato una delegazione della Pro Loco del quartiere ubicato sul versante-ovest del centro urbano. La linea da seguire è stata fin da subito chiara: individuazione di soluzioni che possano mettere un freno alla crescente ondata di scorrerie ladresche che si verificano da tempo. Questo l’obiettivo del confronto voluto dagli amministratori di Palazzo delle Laudi con gli esponenti della pro loco, presenti in rappresentanza di coloro che abitano alla Cisa. "I ripetuti episodi di cronaca verificatisi sul posto - ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti - richiedono l’adozione di misure che, per quanto di nostra competenza, possano arginare il fenomeno, concordandole con la popolazione residente".