Ilfogliettone.it - Obama ride mentre Trump gli parla ai funerali di Carter. Si conclude la cerimonia funebre

Leggi su Ilfogliettone.it

Si è tenuta laper Jimmy, il 39esimo presidente degli Stati Uniti, scomparso lo scorso 29 dicembre all’età di 99 anni. La funzione si è svolta presso la Cattedrale Nazionale di Washington, alla presenza di leader politici, diplomatici e cittadini accorsi per rendere omaggio a uno dei presidenti più influenti della storia americana.Presenti cinque presidente americani in vitaCinque presidenti si sono riuniti nella National Cathedral di Washington per rendere omaggio a Jimmy. In prima fila, davanti all’altare principale, siedono il presidente Joe Biden e la first lady Jill, insieme alla vicepresidente Kamala Harris e al second gentleman Doug Emhoff. Dietro di loro, gli ex presidenti Bill Clinton e sua moglie Hillary, George W. Bush con Laura, Baracke, accanto a lui, Donald, con cui ha scambiato qualche parola, e Melania