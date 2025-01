La carica di Marotta per gennaio | il discorso fatto alla squadra

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’anno nerazzurro è iniziato con una grande delusione: la sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Un obiettivo mancato per lafavorita per quasi ogni competizione, che avviene subendo una rimonta.Ma il mese didirà tantissimo all’Inter. Archiviata questa brutta sconfitta, i Campioni d’Italia vogliono ripartire: un bisogno che tutta lasente, così come lo sente anche il presidente nerazzurro, Beppe– il quale ha voluto tenere unad Appiano Gentile, come spiega la Gazzetta dello Sport., una cura per il moraleLa cocente delusione di Riyad è ancora sui volti di Lautaro Martinez e compagni. Ma c’è la necessità di ripartire: anche perché si entra nella seconda parte della stagione, con ancora tre competizioni aperte per l’Inter.