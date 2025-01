Scuolalink.it - Inps interviene sul tema pensioni: i requisiti restano invariati

Leggi su Scuolalink.it

L’risponde alle polemiche e chiarisce ogni dubbio sulstico. L’ente previdenziale ha confermato che iper la pensione rimangono quelli previsti dalle tabelle attuali. Questa presa di posizione è giunta a seguito delle dichiarazioni della Cgil, che aveva ipotizzato modifiche ai parametri senza alcun preavviso, alimentando un clima di incertezza tra i lavoratori prossimi alla pensione. Le critiche della Cgil accendono il dibattito La Cgil aveva espresso preoccupazione per presunti interventi dell’sulle certificazionistiche, ipotizzando un innalzamento dei. Tali dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito pubblico, portando l’ente previdenziale a intervenire prontamente. L’ha precisato che non esistono modifiche all’orizzonte e che ogni variazione sarà sempre comunicata in modo chiaro e trasparente.