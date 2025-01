Top-games.it - I 5 migliori manga sulle arti marziali

Lesono da sempre una fonte di ispirazione per i, che ne raccontano le tecniche, le sfide, le filosofie e le emozioni. Tra le tante opere dedicate a questo tema, ecco una selezione dei 5, secondo il nostro parere.Rurouni Kenshin, iiniziano quiAmbientato nel Giappone dell’epoca Meiji, questonarra le avventure di Himura Kenshin, un ex-assassino che ha deciso di abbandonare la violenza e di proteggere gli innocenti con la sua spada a lama inversa.Il suo stile di combattimento è il Hiten Mitsurugi-ryu, una tecnica leggendaria che gli permette di sferrare colpi rapidi e potenti. Ilè un capolavoro di Nobuhiro Watsuki, che mescola azione, storia, umorismo e romanticismo.Hajime no IppoQuestosegue la carriera pugilistica di Makunouchi Ippo, un ragazzo timido e vittima di bullismo che scopre la sua passione per la boxe grazie all’incontro con il campione Takamura Mamoru.