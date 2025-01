Secoloditalia.it - De Luca, la sceneggiata continua: “Vado avanti sul terzo mandato”. E prepara il suo partito

Che il governo abbia impugnato la legge campana per il, “non cambia nulla” per Vincenzo De. In una affollata conferenza stampa a Napoli, il governatore mette chiaro che non si dimetterà, andràe promette battaglia. Una battaglia “di civiltà” contro una norma ad personam e che, annuncia, porterà “in tutta Italia”. Sta pensando a un nuovo? Dalle parti del Pd in molti l’hanno intesa così.“Oggi non ha parlato alla Campania, ma al Paese. Vuole farsi unpersonale”. E a chi dal centrodestra sollecita ad espellere De, la risposta è netta: “Espellerlo? Non gli faremo questo favore, si è messo fuori da solo”. Dopo la sortita di oggi di De, un accordo con l’attuale presidente viene considerato quasi impossibile. Il dato positivo per il Nazareno, oggi, è che lo “sceriffo” non annuncia le dimissioni e, quindi, non accelera le elezioni.