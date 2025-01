Terzotemponapoli.com - Zanini: “Casadei centrocampista che si avvicina spesso alla porta”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola, allenatore della Dolomiti Bellunesi ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Juve e Verona. Di seguito la sua intervista.su Cesare: cosa potrebbere questo ragazzo al Napoli?“Sicuramente puòre vivacità e brillantezza, caratteristiche tipiche della sua giovane età. È un ragazzo classe 2002, quindi molto giovane ma con grandissime doti. Inoltre, è unche sie segna, cosa che offre ulteriori soluzioni al Napoli.ha giocato sia dacentrale che da trequartista. Nello scacchiere tattico di Antonio Conte, partendo dpanchina, considerando che i titolari sembrano intoccabili, potrebbe essere utilizzato come mezzala d’inserimento o persino in un centrocampo a due, anche se lo vedo più come unoffensivo.