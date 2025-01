Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali ad Adelaide: sconfitti Ebden/Vliegen

Una vittoria di giustezza pernel torneo di doppio ad(Australia). In avvicinamento agli Australian Open, il duo tricolore (n.3 del seeding) si è imposto contro la coppia formata dall’australiano Matthew Ebeden e dal belga Jorancon il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (5) in 1 ora e 52 minuti di gioco. Un match molto equilibrato in cui i due azzurri sono stati abili a trovare le soluzioni nei momenti decisivi, come nei due tie-break. In semifinale giocheranno contro la coppa vincente della sfida tra Nys/Roger-Vasselin e Arevalo/Pavic (n.1 del seeding).Nel primo setcominciano bene, trovando il modo di conquistare il break nel quarto game, con alcune splendide letture in risposta. Il servizio però non viene gestito bene dai due italiani nel settimo gioco, quando addirittura a zero concedono il contro-break.