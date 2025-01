Mistermovie.it - Mister Movie | Colman Domingo nel cast del Remake Running Man di Edgar Wright

Leggi su Mistermovie.it

Il talentuoso, noto per la sua interpretazione in Zola, è stato scelto per interpretare il conduttore del game show neldi TheMan, diretto da. Il film, atteso per novembre 2025, vanta unstellare che include Glen Powell, Josh Brolin, Emilia Jones, William H. Macy, Katy O’Brian e Michael Cera. La notizia, riportata da Deadline, accende ulteriormente l’entusiasmo attorno a questo atteso progetto.Protagonista deldi “Man” diclass="wp-block-heading">A differenza del film cult del 1987 con Arnold Schwarzenegger, la versione dipromette di essere un adattamento più fedele al romanzo originale di Stephen King. Ambientata nel 2025, la trama segue Ben Richards, un uomo costretto a partecipare a un crudele show televisivo, TheMan, dove è dichiarato nemico dello stato e braccato da un gruppo di spietati assassini.