Meloni a Zelensky | aiuti a 360 gradi

20.58 Il presidente del Consiglio,, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina,. Durante il colloquio,ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti raid russi e ha ribadito il sostegno a 360per la "legittima difesa" dell'Ucraina e il suo popolo, per mettere Kiev "nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura". Grato: abbiamo parlato anche del rafforzamento della sicurezza, gestione sviluppi globali e preparazione Conferenza(a Roma) ripresa dell'Ucraina