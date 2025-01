Superguidatv.it - M – Il figlio del secolo è un viaggio straordinario nell’adulazione di Mussolini – la recensione della Serie TV

M – Ildelè laevento che racconta l’ascesa del fascismo in Italia attraverso unolavororegia di Joe Wright e l’interpretazione di unoLuca Marinelli in unache non può che essere entusiastica. “M – Ildel” non è solo unaTV, ma un’opera che travalica i confinisemplice narrazione storica per immergersi nel cuore pulsante di un’epoca oscura e complessa.Diretta dal geniale Joe Wright e basata sull’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, laporta in scena il tumultuoso periodonascita del fascismo in Italia e la figura di Benito, interpretato da Luca Marinelli.Sin dal primo episodio, ladimostra un’audacia rara, abbattendo la quarta parete e invitando il pubblico a confrontarsi direttamente con il pensiero e la psicologia del Duce.