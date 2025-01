Iltempo.it - Luca Zuccala è il nuovo direttore de Il Giornale dell'Arte

Il Presidentea società editrice Allemandi Michele Coppola e l'Amministratore Delegato Luigi Cerutti hanno annunciato oggi al comitato di redazione la nomina delde Il: è, giàresponsabilea testata specializzata in EconomiaArtsLife e collaboratore fisso per le pagine di economiade Il Corrierea Sera.è entrato in ruolo a partire dal 7 gennaio 2025 e firmerà già il prossimo numero di Febbraio.succede nell'incarico che è stato per 42 ininterrotti anni di Umberto Allemandi, fondatore dela casa editrice, acquisita lo scorso dicembre da Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo., 37 anni, milanese, ha una lunga esperienza di giornalismo culturale, di mercatoe di costruzione editoriale maturata in seno alla galassia di progetti editoriali targati ArtsLife, dove ha lavorato dal 2007 al 2024; ha al suo attivo un portfolio di prestigiose collaborazioni in numerose testate italiane - cartacee, digitali, radiofoniche - ed è impegnato in qualificate docenze in tema di mercatoe giornalismo culturale digitale.