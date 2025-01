Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: le campionesse del mondo vincono senza convincere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.27 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.21.25tornerà in campo domenica in Serie A1. Ledelsaranno impegnate in trasferta alle 15.30 contro Bergamo.21.23che ha faticato molto soprattutto in ricezione come già visto domenica scorsa contro Roma. Le tante partite costringono ledela centellinare le energie ma l’aspetto più delicato è quello nervoso.21.21 La palma di MVP di questa partita va a Marina Lubian, autrice di 14 punti con 1 ace e 3 muri vincenti. Chiude a 14 punti anche Zhu Ting che ha dato la sensazione di ottenere costantemente il massimo risultato con il minimo sforzo.