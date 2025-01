Calciomercato.it - Juventus, Vlahovic ceduto adesso: “Due per uno” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il punto sul calciomercato bianconero tra entrate e uscite. Non impossibile già a gennaio quella del bomber serboTantanell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul nostro canale youtube. Giuntoli lavora per la cessione del serbo qualora – come sembra – non dovesse giungere a un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.via subito: “Due per uno” (LaPresse) – calciomercato.itIntervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, Balice del ‘Corriere dello Sport’ non ha escluso del tutto la partenza del bomber di Belgrado in questa sessione di gennaio. D’altronde lasi sta muovendo non solo sul fronte difesa, con Araujo del Barcellona che sta prendendo sempre più quota, ma anche su quello relativo al reparto avanzato.