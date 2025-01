361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo riaccende le polemiche e rivela: “Questo io farei”

Spolveratolein Casa: ecco come Luca dovrebbe rispondere ad Helena secondo il gieffinoSpolverato si confronta con Tommaso e Shaila in merito a quanto è accaduto con Helena Prestes in Casa. Il giovane modello prova a fare un bilancio analizzando gli atteggiamenti dei suoi compagni di avventura, in particolar modo tenta di comprendere il comportamento assunto da Luca e Javier che sono sempre più vicino ad Helena, anche durante le crisi.Leggi anche Cecilia Rodriguez si racconta tra curiosità ezioni: come procede il 2025Le confessioni del giovane modelloesclama: “Helena ha tre persone che le stanno vicine e spesso le danno consigli: Amanda, Luca e Javier. Se nessuna delle tre l’ha portata a pensare che siamo sul pianeta terra e che ha sbagliato.