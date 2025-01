Sport.quotidiano.net - Colpo Comacchiese, che passa in casa del Mesola

2 Reti: 30’ Taroni (C), 35’ Cantelli (M), 41’ Taroni (C). Lasul campo delsi prende la rivincita dopo la sconfitta subita inpropria all’andata e batte i padroni diper 2-1. Alla fine del primo tempo di una gara molto bella ed equilibrata gli ospiti erano già in vantaggio grazie ai gol messi a segno da Fiorini e Taroni, mentre i castellani avevano raggiunto il temporaneo pareggio con Cantelli. Le reti sono nate da undi testa alla mezz’ora di Fiorini, che concretizza nel migliore dei modi un traversone dalla fascia, superando il portiere del. Dopo 5 minuti la gara torna in parità grazie a Cantelli capace, dopo una bella discesa sulla sinistra fino ad arrivare al limite dell’area, con un tocco di saltare l’avversario e scoccare un tiro preciso che finisce sul primo palo e gonfia la rete difesa dal portiere del Comacchio.