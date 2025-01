Laspunta.it - Cisterna: Illuminazione pubblica e semafori: gestione affidata alla società Enel X

Leggi su Laspunta.it

L’amministrazione comunale diha sottoscritto una convenzione con la quale ha formalizzato l’affidamento del servizio di manutenzione eintegrata dellaattualmente costituita da 4.190 punti luce e da 217 quadri elettrici di comando, oltre a 10 impiantici. L’avvio del servizio da parte dellaX diSole è della durata di 9 anni a partire dal 1 gennaio 2025.Da tale data quindi la responsabilità per gli impianti in questione è del nuovo gestore che ha messo a disposizione degli utenti il Numero Verde telefonico del Contact centerSole 800.901.050, numero che è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i seguenti servizi: segnalazioni lampade guaste; segnalazioni di situazioni di pericolo; richieste di informazioni o reclami.