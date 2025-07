Un’auto prende fuoco nella notte | indagini in corso

Notte di paura a Montemiletto: un'auto brucia improvvisamente in via Antonio Sarro, lasciando tutti senza parole. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, scatenando l’allarme tra i residenti e richiedendo un intervento rapido delle forze dell’ordine e dei pompieri. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause di questo incendio misterioso. La comunità aspetta risposte e sicurezza, mentre si spera di evitare ulteriori incidenti simili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di apprensione questa notte in via Antonio Sarro, a Montemiletto, dove un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un condomino ha notato del fumo e poi il fuoco sprigionarsi dal vano motore del veicolo, parcheggiato lungo la strada pubblica. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e dei Vigili del Fuoco di Avellin o, che hanno domato le fiamme, purtroppo non riuscendo a salvare l’auto, ormai completamente carbonizzata. Secondo i primi accertamenti effettuati dai pompieri, l’origine dell’incendio non sarebbe dolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un’auto prende fuoco nella notte: indagini in corso

