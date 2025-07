Avviso unico cultura | i 4 progetti finanziati nel Lecchese per oltre 73 mila euro

Il futuro della cultura lecchese si apre a nuove opportunità di crescita e partecipazione. Con l’Avviso Unico Cultura 2025, Regione Lombardia investe oltre 73 mila euro in quattro progetti innovativi, rafforzando biblioteche come presìdi civici, archivi come strumenti di memoria condivisa e creando nuovi spazi per la partecipazione culturale. Un passo importante verso un territorio più inclusivo, dinamico e ricco di opportunità per tutti.

Biblioteche come presìdi civici, archivi come strumenti di memoria condivisa, nuovi spazi per la partecipazione culturale: con l’Avviso Unico Cultura 2025, Regione Lombardia finanzia 4 progetti in provincia di Lecco, per un investimento complessivo che unisce innovazione, inclusività e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: avviso - unico - cultura - progetti

Treviglio Futura, pubblicato l’avviso per il nuovo amministratore unico - Treviglio si prepara a un cambiamento significativo: è stato pubblicato l'avviso per la nomina del nuovo amministratore unico di Treviglio Futura Spa.

Senso unico alternato dalla sera di lunedì 14 luglio 2025 sino alla mattina di venerdì 25 luglio dalle 22 alle 5; Vai su Facebook

Cultura, Caruso: da Regione 1 milione per 43 progetti in Lombardia; Avviso Unico Cultura 2025, tre progetti comaschi tra i vincitori dei fondi regionali; Avviso Unico Cultura: Regione Lombardia finanzia i progetti di Castellucchio, Gazoldo e San Giorgio.

In Provincia quattro progetti finanziati con l’Avviso Unico Cultura 2025 - I progetti puntano a rigenerare spazi culturali e archivi storici nel lecchese LECCO – Biblioteche come presìdi civici, archivi come custodi della memoria collettiva e nuovi spazi dedicati alla partec ... Come scrive msn.com

Dalla Lombardia 1 milione di euro per 43 progetti culturali - Ammonta a poco più di un milione di euro, interamente coperto con fondi del bilancio regionale, il finanziamento stanziato dalla Lombardia per finanziare 43 progetti grazie all'Avviso Unico Cultura 20 ... Scrive ansa.it