Scena muta alla maturità | la scuola dovrebbe ascoltare questa protesta

Una scena muta alla maturità ha scosso il mondo scolastico, portando alla luce un crescente malcontento tra gli studenti. La loro protesta silenziosa, con il rifiuto di sostenere l’esame orale, solleva interrogativi sulla pedagogia e il ruolo dell’istituzione scolastica. È tempo che la scuola ascolti questa voce vibrante, capace di mettere in discussione modelli e aspettative, e di riaccendere il dialogo con chi si sente sempre più lontano dalla meritocrazia.

Negli ultimi giorni ha fatto notizia la decisione di uno studente padovano e di una studentessa bellunese di rifiutarsi di sostenere l’esame orale della maturità (poi c'è stato un terzo caso a Treviso). Si sono presentati regolarmente, garantendosi la promozione, ma hanno scelto di fare scena. 🔗 Leggi su Today.it

