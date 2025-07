Danneggia le auto con un mazzuolo poi si barrica in casa | denunciato per danneggiamento e minacce

Storie di rabbia e paura si sono vissute ieri lungo corso Calatafimi, dove un uomo, in preda all’ira, ha danneggiato auto parcheggiate e il citofono del condominio. Dopo aver seminato il panico, si è barricato in casa, lasciando residenti e forze dell’ordine in forte apprensione. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, ma resta un inquietante monito sulla gestione delle emozioni e la sicurezza comunitaria.

In preda alla rabbia avrebbe danneggiato con un mazzuolo una serie di auto parcheggiate sotto casa e il citofono del suo stesso condominio prima di barricarsi in casa facendo temere il peggio. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri in una stradina nella zona di corso Calatafimi, dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

