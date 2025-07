Fermana c’è l’ok del tribunale per la ristrutturazione del debito

La Fermana ha finalmente ottenuto l'ok dal tribunale di Fermo per la ristrutturazione del debito, segnando un importante traguardo per il club e la comunità. La notizia, diffusa ufficialmente in tarda mattinata, ha fatto rapidamente il giro dei social e di WhatsApp, suscitando entusiasmo e speranza tra tifosi e cittadini. Un risultato che premia mesi di duro lavoro e strategia, e che apre nuove prospettive per il futuro della squadra.

Notizia ufficiale in tarda mattinata e subito social e whatsapp hanno raggiunto praticamente tutta Fermo e non solo. La Fermana ha ufficialmente ottenuto l'ok dal tribunale di Fermo in merito all'omologa per la ristrutturazione del debito. Un passo lungamente atteso, con un lavoro di cesello da parte dei professionisti che andava avanti da molti mesi. Non facile, ed è comprensibile, portare avanti una ristrutturazione per stralciare un debito di quelle dimensioni (all'incirca 4,5 milioni di euro) e portarlo a una situazione gestibile. Non semplice neanche trovare gli accordi con tutti gli enti coinvolti, dall'Agenzia delle Entrate, passando per l'Inail, l'Inps e il Credito Sportivo.

