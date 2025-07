il calciomercato dilettanti montespertoli e gambassi piazzano due colpi da novanta

Il calciomercato dilettanti di Montespertoli e Gambassi si infiamma con due colpi da novanta, segnando l'ennesimo capitolo di un mercato ricco di emozioni. Mentre le grandi squadre affinano le proprie strategie, anche i club di livello inferiore investono per rinforzarsi e sognare in grande. Partiamo dalla societĂ del presidente Marchetti, che sarĂ ancora ai...

Così come quello professionistico anche il calcio mercato dilettanti continua a vivere giorni frenetici con le varie societĂ impegnate a costruire o completare la propria rosa. Quest’ultimo, per esempio, è il caso di Montespertoli (Eccellenza) e Gambassi (Prima Categoria), che a caccia delle ultime pedine merita per il proprio scacchiere hanno piazzato due colpi da novanta. Partiamo dalla societĂ del presidente Marchetti, che sarĂ ancora ai nastri di partenza della categoria regina: il direttore sportivo Tanini è riuscito infatti ad assicurarsi le prestazioni di Christian Bettoni. Cresciuto nel settore giovanile della Cattolica Virtus con la cui squadra Giovanissimi si è anche laureato campione d’Italia, il centrocampista classe 2002 è poi passato alla Primavera del Como per far ritorno in Toscana nel 2020, nelle fila del Firneze Ovest in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net