Lecco-Tirano interrotta | cambiano gli orari delle Ztl in centro

I pendolari della Valtellina dovranno adattarsi a una nuova organizzazione del traffico nel centro di Lecco a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Lecco-Tirano. Gli orari delle ZTL in piazza Stazione e via Balicco sono stati modificati per garantire un flusso più efficiente e sicuro. Un cambiamento che richiederà attenzione e pianificazione, ma che promette di migliorare la mobilità urbana e la qualità della vita dei residenti e visitatori.

I pendolari della Valtellina dovranno fare i conti con una nuova organizzazione del traffico nel centro di Lecco. L'interruzione della linea ferroviaria Lecco-Tirano ha infatti reso necessario modificare gli orari di accesso alle zone a traffico limitato di piazza Stazione e via Balicco.

